شكرا لقرائتكم خبر عن متحف عبد الوهاب يستقبل الجمهور احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية تنفيذ تقليدها السنوى الهادف إلى تعريف الأجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع والذى يتمثل فى فتح متحفى محمد عبد الوهاب والآلآت الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجاناً للجمهور اعتباراً من الأحد 9 مارس وحتى الخميس 13 مارس يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والتى تحل الشهر الجارى.

وتشمل عدة فعاليات تقام على مسارح الأوبرا المختلفة منها حفل للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى الذى يقدم فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 14 مارس على مسرح معهد الموسيقى العربية بمشاركة الفنانين أحمد عبد الكريم ، ندى غالب، أحمد عصام، أجفان طه، آيات فاروق ويتضمن مختارات من المؤلفات الخالدة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

محمد عبد الوهاب

ولد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في الثالث عشر من شهر مارس وذلك في عام 1901 ، هو من مواليد مدينة القاهرة ووالده الشيخ محمد أبو عيسى والذي كان مؤذن وقارئ في مسجد سيدي الشعراني بباب الشعرية، ولدى محمد عبد الوهاب شقيقتان والتحق بكتاب المسجد بناءً على رغبة والده كما أنه عم الفنان سعد عبد الوهاب، وبالفعل حفظ أجزاء من القرآن الكريم لأن والده كان يريده أن يلتحق بالأزهر الشريف ويصبح قارئ ومؤذن مثله، ولكنه تطلع نحو الطرب والغناء.

التحق بفرقة فوزي الجزايرلي وأصبح يغني بين فصول المسرحيات وكان قد ترك دراسته وأسرته، ورغم بحث أسرته عنه لمحاولة إعادته إلى الدراسة لكنه هرب مع فرقة السيرك إلى دمنهور، التحق بعد ذلك بنادي الموسيقى الشرقي وهو معهد الموسيقى العربية الآن وتعلم العزف على العود، عمل كمدرس أناشيد في مدرسة الخازندار وعمل في عدة فرق غنائية إلى أن حصل على شهرة كبيرة وأصبح موسيقار الأجيال.