شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة السينمائي يعبر عن سعادته بفوز البرازيلي "أنا ما زلت هنا" بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن سعادتها بفوز الفيلم البرازيلي "أنا ما زلت هنا" بجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصورة (الأوسكار) لأفضل فيلم أجنبي.

الفيلم، الذي أخرجه المخرج البرازيلي المخضرم والتر ساليس، عُرض في الدورة السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابق، حيث لاقى استحسانًا كبيرًا من النقاد والجمهور.

وكان رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي أعلن مؤخرا تولي الناقد والمبرمج السينمائي محمد طارق الإدارة الفنية للدورة الـ46 للمهرجان، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وأكد فهمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للدورة الجديدة، حيث تعد هذه أول مهمة رسمية لطارق بعد تعيينه مديرًا فنيًا، وذلك فى إطار خطة تطوير تهدف لتقديم نسخة متميزة من المهرجان تواكب تطورات السينما العالمية وتعزز مكانته بين الفعاليات السينمائية الكبرى.