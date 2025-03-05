هيلاريا بالدوين تكشف عن رغبة أليك بالدوين في الانتحار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 مارس 2025 11:49 صباحاً - بعد الحادث المأساوي الذي راحت ضحيته مصورة فيلم Rust هالينا هاتشينز، مرَّ بطل الفيلم أليك بالدوين بحالة نفسية سيئة نظراً لأن هاتشينز ماتت بسبب الطلقات الحية التي خرجت من المسدس الذي كان يحمله، والذي كان من المفترض أن يحتوي على ذخيرة وهمية وليست حية، فوُجِّهت له تهمة القتل غير العمد.

هيلاريا بالدوين تصف الحالة النفسية لزوجها أليك بالدوين بعد الحادث

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في الحلقة الثانية من برنامج الواقع للزوجين أليك وهلاريا بالدوين The Baldwins، ذكرت هلاريا أن زوجها أليك كان يعاني من عقدة الذنب لدرجة أنه فكر في الانتحار؛ حيث قالت إنها تلقت رسائل مقلقة من زوجها في اليوم التالي لحادث أكتوبر 2021.

وتذكرت هيلاريا هذه الفترة قائلة: "وجدت هذه الرسائل النصية في اليوم الآخر بيننا، كما تعلمون، في اليوم التالي. وقال أليك إنه يريد قتل نفسه"، وأضافت: "كان أليك يعاني من ذنب الناجي بعد الحادث المميت. أنت متورط في شيء لا يمكن لأحد أن يتخيله. لذا يعود إلى ذلك اليوم، ويتمنى لو كان هو. كان ليغير الأماكن مع هاتشينز في ثانية واحدة."

وتقول هيلاريا: "لن يكون هو نفسه أبداً. لقد أثَّر هذا على صحته وصحته العقلية بشكلٍ كبير في السنوات القليلة الماضية. فجأة، بدأ يعاني من مشاكل في القلب. لقد تم نقله إلى المستشفى عدة مرات".

قضية القتل غير العمد لأليك بالدوين

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واجه أليك بالدوين، 66 عاماً، تهمة القتل عندما كان يتدرب على فيلم Rust في نيو مكسيكو، عندما أطلق مسدس كان يحمله عن طريق الخطأ رصاصة حية، مما أسفر عن مقتل هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا. أكد بالدوين أنه لم يسحب الزناد ولا يمكنه أن يعرف أن المسدس يحتوي على ذخيرة حية بدلاً من طلقات وهمية.

وفي يوليو من العام الماضي، عادت محاكمة أليك بالدوين، حيث تم التوجيه الاتهام لبالدوين، وقالت قاضية نيو مكسيكو ثماني كلمات التي كانت بمثابة نهاية المحاكمة. القاضية ماري مارلو سومر قالت لبالدوين وفريقه القانوني في المحكمة: "لقد تم قبول طلبكم بالرفض مع التحيز"، مما يعني أنه لا يمكن رفع القضية مرة أخرى. وأظهرت وثائق المحكمة أن فريق الدفاع عن بالدوين قدم طلباً لرفض القضية قائلاً إن المدعين أخفوا أدلة يُحتمل أن تشير إلى مصدر خارجي للذخيرة الحية لأن الأدلة ستكون في صالح بالدوين.

وبهذا الحكم تكون قد انتهت القضية التي قاربت على الـ 3 سنوات التي واجه بالدوين فيها حكماً بالحبس ما يصل إلى 18 شهراً وغرامة قدرها 5000 دولار.

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وقد استقبل أليك بالدوين الحكم بالبكاء، حيث شوهد يرفع نظارته ويبكي ويمسح دموعه، قبل أن يعانق زوجته هيلاريا. وشكر بالدوين أنصاره عبر منشور على موقع إنستغرام في أول تعليقات عامة له منذ إسقاط التهمة الموجهة إليه. وكتب منشوراً تضمن صورة التُقطت له أثناء المحاكمة: "هناك الكثير من الأشخاص الذين دعموني لأشكرهم الآن. إليكم جميعاً، لن تعرفوا أبداً مدى تقديري لعطفكم تجاه عائلتي".

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