ريتا حايك تقضي أوقاتاً ممتعة مع عائلتها على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - استمتعت الممثلة اللبنانية ريتا حايك، بأجواء رائعة على الثلج في لبنان، برفقة عائلتها.

وشاركت ريتا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور وثقت فيها الأوقات التي قضتها برفقة عائلتها على الثلج في فاريا، إذ ظهرت وهي تمارس رياضة التزلج برفقة زوجها الدكتور عبد الله ريبز وإبنهما جورج.

وأرفقت ريتا الصور بتعليق عبرت فيه عن حبها الكبير للبنان، وإعجابها بجمال طبيعته، إذ اكتفت بكتابة "لبنان الحلو".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صور ريتا، وأعربوا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، كما أبدوا إعجابهم بالمناظر الطبيعية بجبال لبنان.



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