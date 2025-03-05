تطورات مثيرة في قضية وفاة جين هاكمان وزوجته

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشرطة أن الممثل جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا قد وجدا متوفيين في 17 شباط أي قبل 9 أيام من العثور على جثتهما وكشفت أن آلة الـ pacemaker التي كان يضعها هاكمان توقفت في 17 شباط وهذا ما يبرر التحلل الذي أصابه جثته.

وقد عثر في منزل هاكما على زجاجة صغيرة محاطة بحبوب لأدوية الغدد وضغط الدم ومسكن للألم.

وأشار الطبيب مايكل بادن الى إحتمال وفاة جين هاكمان بسبب توقف قلبه بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة. ونفى تقرير المشرحة وجود أية آثار للجروح ووجود مادة الكاربون التي أشار البعض أنها سبب الوفاة.

وكشف أحد الجيران أنه لم يلتق خلال خمس سنوات بـ جين هاكمان ولا بزوجته وقال أحد أصحاب المتاجر أن جين هاكمان إبتاع حذاء لتسلق الجبال من متجره وكان يرغب بالهدوء ولا يريد أن يزعجه أحد.