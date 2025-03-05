جيسي عبدو ورولا بقسماتي ترقصان في كواليس "بالدم" بأجواء عفوية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبناني جيسي عبدو، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو عفوي من كواليس تصوير مسلسل "بالدم"، الذي يعرض حاليا في موسم دراما رمضان.
وظهرت جيسي في الفيديو برفقة الممثلة والإعلامية اللبنانية رولا بقسماتي، وهما ترقصان في كواليس التصوير، على أنغام أغنية "نغزة" للفنان المصري أحمد سعد والممثلة المصرية يسرا، وذلك بأجواء عفوية.
وأرفقت جيسي الفيديو بتعليق كتبت فيه: "تمارا وليان لهلق عم يمزحو ويضحكو شو قولكن رح يصير فيهن بعدين بس تلعب الهرمونات؟"
وأثار مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بشخصيتي "تمارا وليان" بالمسلسل، كما أعربوا عن حماسهم لمعرفة الأحداث القادمة.
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