شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد تغنى "يوم مش عادى" ديو مع أحمد عادل فى اليوم العالمى للتوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة فاطمة عيد من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "يوم مش عادى" تقدمها ديو بمشاركة الفنان أحمد عادل، والأغنية من كلمات محمود هلال، وتوزيع الموسيقى إسلام الحسن، وهندسة صوت حسام جودة، ومقرر طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى تزامناً مع اليوم العالمى للتوحد خلال شهر أبريل المقبل.

فاطمة عيد

وكان آخر أعمال فاطمة عيد كليب أغنية "اضحك وسيبها على الله"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان أحمد العتبانى، ميكس وماستر ماهر صلاح، إنتاج ريتشارد الحاج،وتقول كلمات الأغنية: "إضحك وسيبها علي الله، يا صباحنا اللي نادى واليوم اللي بادي بالضحكة الجميلة، وعلي الله اتُكلنا ماهو عالم بحالنا والشيلة التقيلة، اضحك وسيبها علي الله تلاقي الدنيا بتضحك ليك، علي ايه حاسبها وشايل الهم ده ربك حاسس بيك، وارمي حمولك علي اللي بأيده يفرحنا.



فاطمة عيد

يذكر أن الفنانة فاطمة عيد ولدت فى مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، قصتها مع الغناء ترجع إلى مرحلة الطفولة ببلدتها القنايات بالغناء فى المناسبات السعيدة والأفراح وأعياد الميلاد، وأول أغنية لها كانت من الفلكلور الشعبي، وأول حفلة قامت بالغناء فيها كانت فى السبعينيات وعلى مسرح الجمهورية وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: آه ياليل، خلى بالك، ويا صغيرة، وفقرته استمرت ساعة كاملة وتجاوب معها الجمهور بشكل طيب.



فاطمة عيد

وأصدرت فاطمة عيد، أكثر من 50 ألبوما غنائيا، وسافرت إلى العديد من الدول العربية والأوروبية منها تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأمريكا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة فقد شاركت فى مهرجان قرطاج بتونس أكثر من 15 مرة.