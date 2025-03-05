شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تصور 3 أيام فى فيلم الأرض السوداء خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تستعد النجمة ياسمين صبرى لاستئناف تصوير فيلم الأرض السوداء – كيميت الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، خلال شهر رمضان الجارى، حيث قرر القائمون على الفيلم تصوير 3 أيام خلال الشهر الكريم ليتم خلالها الانتهاء من جميع المشاهد التي تصور في مصر على أن يتبقى أسبوع أو 10 أيام يتم تصويرهم في روما.

وصورت ياسمين صبرى جزءا كبيرا من أحداث الفيلم على مدار الأشهر الماضية ما بين القاهرة وتركيا والجونة قبل إيقاف العمل بسبب انشغال كريم عبد العزيز بتصوير فيلم The Seven Dogs بمشاركة النجم أحمد عز في السعودية ، وكذلك ارتباط النجمة ياسمين صبري بتصوير مسلسلها الجديد الأميرة ظل حيطه الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

فيلم الأرض السوداء - كيميت من إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، ومقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، أما ياسمين صبري فتظهر بشخصية "غطاسة" تعيش في الجونة تتعرف إلى كريم وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم.

وفى نفس السياق، تواصل ياسمين صبرى تصوير مسلسلها الجديد الأميرة ظل حيطه للعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين.