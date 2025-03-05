شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 6.. أيمن الشيوي يهدد أحمد داوود بالقتل في حال لم يسلم البضاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الشرنقة، تهديد الروسي "أيمن الشيوي" لحازم النشار أو إيساف "أحمد داوود" في حال لم يتم تسليم البضاعة "المخدرات" في الموعد الذي سيتم الاتفاق عليه معه، أو في حال تأخر تسليم أموال بيعها.

وهدد الروسي خلال الحلقة، إيساف ودنيا، بأنه سيقتلهما وسيقتل من يعلمون معهما كما أنه سيقتل كل شخص عزيز عليهما إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل الشرنقة الذي يذاع على منصة Watch it، شهدت وفاة نجل حازم النشار، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد داوود، بعد أن فقد الحركة وذهب إلى المستشفى ولكن توفي قبل إنقاذه.

وذهبت زوجته سلمي "مريم الخشت" مسرعة إلى زوجها الفنان أحمد داود لإيقاظه، بعد أن توقف ابنهما عن الحركة، والذي قرر مسرعا الذهاب إلى المستشفى، ولكن أنهم بعد وصولهم المستشفى، أكد لهم أحد الأطباء أن ابنهما توفى.

وفرم محسن مرجان "صبري فواز" جميع الأوراق في مكتبه لجميع العملاء المشبوهة، وتجار المخدرات قبل أن تأتى مباحث الأموال العامة للتفتيش في المكتب.

فيما ذهب حازم النشار "أحمد داود" إلى طبيب نفسي لمعالجته من الخوف والقلق بعد أن دخل مجال غسيل الأموال مع رجال أعمال.

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