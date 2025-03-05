شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 6.. أحمد داوود يكشف عن خطته الفترة القادمة لـ"الروسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الشرنقة، كشف حازم النشار أو إيساف الذي يؤدي دوره الفنان أحمد داوود" عن خطته الفترة المقبلة، خلال لقائه بالروسي الذي يؤدي دوره الفنان أيمن الشيوي.

وخلال الحلقة، كشف أحمد داوود أن لديه 10 أضعاف الموزعين الذين كانوا يعملوا لدى "جلال"، وأنه في أقل من شهر، سيسيطر على كافة المناطق التي كان يوزع فيها.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل الشرنقة الذي يذاع على منصة Watch it، شهدت وفاة نجل حازم النشار، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد داوود، بعد أن فقد الحركة وذهب إلى المستشفى ولكن توفي قبل إنقاذه.

وذهبت زوجته سلمي "مريم الخشت" مسرعة إلى زوجها الفنان أحمد داود لإيقاظه، بعد أن توقف ابنهما عن الحركة، والذي قرر مسرعا الذهاب إلى المستشفى، ولكن أنهم بعد وصولهم المستشفى، أكد لهم أحد الأطباء أن ابنهما توفى.

وفرم محسن مرجان "صبري فواز" جميع الأوراق في مكتبه لجميع العملاء المشبوهة، وتجار المخدرات قبل أن تأتى مباحث الأموال العامة للتفتيش في المكتب.

فيما ذهب حازم النشار "أحمد داود" إلى طبيب نفسي لمعالجته من الخوف والقلق بعد أن دخل مجال غسيل الأموال مع رجال أعمال.

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