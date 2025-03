شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 4.. العوضى يبدأ خطته للانتقام من توفيق التمساح بالعمل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل استمرار الإثارة بعدما أثار العوضى "فهد " إعجاب توفيق التمساح بعد خناقته ونجاحه فى التصدي لرجال شامل فى منطقة شق التعبان، ليرسل له طالباً مقابلته.

تستمر الأحداث ويذهب العوضى لمقابلته من أجل تنفيذ خطة وضعها للانتقام منه بالاقتراب أكثر له حتى يكون ملازماً له ثم ينتقم.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل شهدت إثارة كبيرة بعد ذهاب لوسى "فايزة الشبح" لمنزل ابنها لتجده على علاقة مع ابنة توفيق التمساح، والتى أخبرتها بأنهما متزوجان من مدة، ثم وجد عصام السقا "ريكو" ورق الزواج بالفعل.

لوسى استمرت فى تهديدها لابنة توفيق التمساح وطالبتها بعدم الارتباط بابنها من جديد وألا تقترب منه وإلا ستفضحها فى الشارع كله.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل عبر نجاح فهد "أحمد العوضى" فى التصدي للرجال الذين حاولوا أخذه فى السيارة، إذ استطاع برفقة ريكو "عصام السقا" التصدي لهم، ثم أنقذته "كناريا" ميرنا نور الدين بعدما أخذته فى العربة التى تجرها بواسطة "التروسيكل"، ليشكرها فهد فيما بعد ويعرب لها عن امتنانه لهذا الموقف الذى بدر منها.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل انتهت أمس مع مهاجمة أشخاص كُثر لمنطقة شق التعبان وحاصروا فهد البطل، بعدما سألوا عنه، وهو ما انتهت عنده الحلقة، وبالتالى بات غير معلوم من أين جاء هؤلاء الرجال وسبب هجومهم على فهد البطل، وهو ما يجعل الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل تجاوب عن هذا التساؤل.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل مشهد جمع غلاب مع زوجته ووالدة فهد "صفاء الطوخى"، والتى سألتهم أثناء قلقها على عمر ابنها باسترجاع الذكريات القديمة وسألته هل هو برىء من دم حماد شقيقه أم لا.

مسلسل فهد البطل الحلقة الثالثة تكشف أيضًا عن رد فعل فهد بعد رؤية توفيق التمساح في معرضه بشق التعبان، وهو الشخص الذى حرض عمه غلاب (أحمد عبد العزيز) على قتل والده حماد قبل 28 سنة، حيث شاهده يوزع لحمة على الفقراء، ليسأل عنه ويعرف اسمه.

كانت الحلقة انتهت عند تذكر العوضى مشهد قتل أبيه، ومساهمته في ذلك، ليقرر الذهاب له وهو ما يجعل الجمهور ينتظر انتقامه منه، فهل سينتقم منه على الفور أم سينتظر ويحصل على حقه بطريقة أفضل بدلاً من أن يتهور ويقتله ليعود بعدها إلى السجن مرة أخرى، وفى نفس الوقت ينتظر فهد، محسن منصور للحصول على حقه من فهد الذى قتل شقيقه.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

