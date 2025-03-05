رالف لورين يمتلك أسطول من السيارات الفارهة الخيالية بقيمة 600 مليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - تتضم مجموعة سيارات أيقونة الموضة و مصمم الأزياء العالني رالف لورين التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار أكثر من 70 سيارة أسطورية قديمة و جديدة، بما في ذلك سيارة Bugatti 57SC Atlantic Coupe موديل 1938 و التي تبلغ قيمتها 40 مليون دولار.

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ويمتد أسطول سيارات لورين من الأيقونات الكلاسيكية إلى السيارات الفاخرة الحديثة مثل LaFerrari، مما يعكس شغفه الكبير بالتصميم والهندسة.

من أول سيارة Mercedes و Porsche إلى روائعه النادرة، كل سيارة هي "فن متحرك" من المفترض أن يتم قيادتها.

