شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 6.. الأجهزة الأمنية تسعى للقبض على الرأس الكبيرة لتجارة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الشرنقة، اجتماع داخل وزارة الداخلية، تتحدث خلاله القيادات عن أهمية القبض على الرأس الكبيرة لتجارة المخدرات داخل مصر وهو "الروسي".

وخلال الحلقة، عرضت قيادات وزارة الداخلية عددا من الصور لتجار مخدرات، يأتون على رأس المطلوبين أمنيا، خاصة وأنه بعد القبض عليهم، سيتم بسهولة الوصول لـ "الروسي".

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل الشرنقة الذي يذاع على منصة Watch it، شهدت وفاة نجل حازم النشار، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد داوود، بعد أن فقد الحركة وذهب إلى المستشفى ولكن توفي قبل إنقاذه.

وذهبت زوجته سلمي "مريم الخشت" مسرعة إلى زوجها الفنان أحمد داود لإيقاظه، بعد أن توقف ابنهما عن الحركة، والذي قرر مسرعا الذهاب إلى المستشفى، ولكن أنهم بعد وصولهم المستشفى، أكد لهم أحد الأطباء أن ابنهما توفى.

وفرم محسن مرجان "صبري فواز" جميع الأوراق في مكتبه لجميع العملاء المشبوهة، وتجار المخدرات قبل أن تأتى مباحث الأموال العامة للتفتيش في المكتب.

فيما ذهب حازم النشار "أحمد داود" إلى طبيب نفسي لمعالجته من الخوف والقلق بعد أن دخل مجال غسيل الأموال مع رجال أعمال.

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