شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة الرابعة.. العوضى يهرب من رجال محسن منصور بمساعدة كناريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل عبر نجاح فهد "أحمد العوضى" فى التصدى للرجال الذين حاولوا أخذه فى السيارة، إذ استطاع برفقة ريكو "عصام السقا" التصدي لهم، ثم أنقذته " كناريا" ميرنا نور الدين بعدما أخذته فى العربة التى تجرها بواسطة الموتوسيكل "التروسيكل"، ليشكرها فهد فيما بعد ويعرب لها عن امتنانه لهذا الموقف الذى بدر منها.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل أمس انتهت مع مهاجمة أشخاص كُثر لمنطقة شق التعبان وحاصروا فهد البطل، بعدما سألوا عنه، وهو ما انتهت عنده الحلقة، وبالتالى بات غير معلوم من أين جاء هؤلاء الرجال وسبب هجومهم على فهد البطل، وهو ما يجعل الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل تجاوب عن هذا التساؤل.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل فهد البطل مشهد جمع غلاب مع زوجته ووالدة فهد "صفاء الطوخى"، والتى سألتهم أثناء قلقها على عمر ابنها باسترجاع الذكريات القديمة وسألته هل هو برىء من دم حماد شقيقه أم لا.

مسلسل فهد البطل الحلقة الثالثة تكشف أيضًا عن رد فعل فهد بعد رؤية توفيق التمساح في معرضه بشق التعبان، وهو الشخص الذى حرض عمه غلاب (أحمد عبد العزيز) على قتل والده حماد قبل 28 سنة، حيث شاهده يوزع لحمة على الفقراء، ليسأل عنه ويعرف اسمه.

كانت الحلقة انتهت عند تذكر العوضى مشهد قتل أبيه، ومساهمته في ذلك، ليقرر الذهاب له وهو ما يجعل الجمهور ينتظر انتقامه منه، فهل سينتقم منه على الفور أم سينتظر ويحصل على حقه بطريقة أفضل بدلاً من أن يتهور ويقتله ليعود بعدها إلى السجن مرة أخرى، وفى نفس الوقت ينتظر فهد، محسن منصور للحصول على حقه من فهد الذى قتل شقيقه.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، وويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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