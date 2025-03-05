شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون كذبة لينا صوفيا بداية لنهاية علاقتها بسيف فى كامل العدد ++؟ والان مع تفاصيل الخبر

تنجرف لينا صوفيا في مسلسل كامل العدد وراء إغراءات علي لها بالخروج في منطقة المقطم، ليصيبها الانبهار لكون هذه المرة الأولى التي ترى فيها مثل هذا المكان، وعندما يعلم سيف تنكر فريدة خروجها معه، فهل تكون هذه بداية النهاية في علاقتها بسيف؟ هذا ما تكشف عنه الأحداث القادمة من مسلسل كامل العدد ++ الذي يًعرض على قنوات ON بالتوازي مع منصات Watch It.

على النقيض من سيف خطيبها المستقبلي، تجد فريدة (لينا صوفيا) في علي (يوسف عمر) مواصفات مختلفة تمامًا، فهو شاب غير تقليدي (روش)، جريء ومقتحم، وهي صفات ربما تفتقدها في سيف المقرر عقد خطبته عليها قريباً. فتنجذب فريدة إليه سريعاً وتطيعه عندما يطلب منها الخروج معه عند هضبة المقطم.

يعلم سيف بما حدث فيقوم بالاتصال بفريدة لينهرها على فعلتها ويتشاجر معها، ولكي تهرب من معاتبته لها، تكذب عليه وتنكر خروجها معه في مكان بعيد، وأنها قد ذهبت معه بجوار الجامعة لطباعة أوراق متعلقة بمحاضراتهم. كما تشعر بالغضب من طريقته في التحدث إليها.

فإلى أي مدى تنجرف فريدة وراء علي؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقات القادمة. مسلسل كامل العدد ++ من إخراج خالد الخلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وتشارك لينا صوفيا في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، يوسف عمر، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

مسلسل كامل العدد

كامل العدد

هل تكون كذبة لينا صوفيا بداية لنهاية علاقتها بسيف في