شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن حلقة 5.. أكرم حسني يبدأ تدريب فريق شيحه لكرة القدم ويصطحب آيه سماحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، بداية الكابتن حسام "اكرم حسني" مهمة تدريب فريق شيحه لكرة القدم، وحاول ايحاء لاعبي الفريق أنه على دراية بفنون التدريب، واصطحب معه في التدريبات خطيبته سما "آية سماحة".

وقدم الكابتن حسام "اكرم حسني" خططه للاعبي الفريق وحثهم على الحصول على استراحة تسع ساعات بعد دقائق من التدريب.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل الكابتن، شهدت صدمة الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، من خطيبته سما "آية سماحة"، بعد إخباره بارتباطها بموعد عمل مهم، وأنها ستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير ذلك غيرته، ووافق حسام، فى النهاية على ذهاب خطيبتها للعمل رفقة ابن خالتها.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكابتن، إثبات حسام عز الدين "أكرم حسني"، لصديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، بأنه يشاهد أرواح ركاب الطائرة المنكوبة.

وذهب أكرم حسني، إلى الحفلة التى يقيمها رجل الأعمال فاروق شيحة "محسن منصور"، صاحب النادى الفاسد، رفقة فتاتين، أحضرهما صديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، وذلك رضوخا لقوانين النادى.

وتعرض الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، لصدمة من خطيبته سما "آية سماحة"، بعد إخباره بارتباطها بموعد عمل مهم وأنها ستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير ذلك غيرته، ووافق حسام، فى النهاية على ذهاب خطيبتها للعمل رفقة ابن خالتها.



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