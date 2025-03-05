شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 4.. أشرف عبد الباقى يقبل الزواج من عايدة رياض مجبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 4 إخبار شناوي (أشرف عبد الباقي) أولاده بما حدث معه، وأنه أجبر على إخبار أسعد (دياب) أن الرسالة الخاصة بوالدته منه وليس من نصر (محمود عزب)، بعد غضب أسعد الشديد، لتنصحه ابنته بضرورة إخباره الحقيقة.

ثم يأتي إليه ابن شقيقته محمد (آسر ياسين) فيحكي له هو الآخر ما حدث، وأصناء حديثه يأتي إليه شعبان (أسامة أبو العطا)، ويخبره أن أسعد يريده في معرضه، وبالفعل يذهب شناوي برفقة محمد إلى معرض أسعد، وأثناء حديثهم، يجبر على إبلاغه بموافقته على الزواج من والدته مهجة (عايدة رياض).

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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