شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن حلقة 5.. ميمي جمال تقيم حفل عيد ميلادها بمنزل أكرم حسني ومشاركة الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت تيته إصرار "ميمي جمال" حفل عيد ميلادها في كنزل الكابتن حسام "اكرم حسني"، خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، وسط مشاركة من الأرواح في حفل عيد الميلاد.

واستدعت تيته إصرار "ميمي جمال" صديقاتها للحفل وقاموا بالغناء والرقص على كلمات أغنية "ستو أنا"، واجتمعت الأرواح لمشاهدة الحفل في صالة منزل كابتن حسام وتبادلوا الرقصات واطفاء تورتة عيد الميلاد بمشاركة حسام "أكرم حسني".

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل الكابتن، شهدت صدمة الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، من خطيبته سما "آية سماحة"، بعد إخباره بارتباطها بموعد عمل مهم وأنها ستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير ذلك غيرته، ووافق حسام، فى النهاية على ذهاب خطيبتها للعمل رفقة ابن خالتها.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكابتن، إثبات حسام عز الدين "أكرم حسني"، لصديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، بأنه يشاهد أرواح ركاب الطائرة المنكوبة.

وذهب أكرم حسني، إلى الحفلة التى يقيمها رجل الأعمال فاروق شيحة "محسن منصور"، صاحب النادى الفاسد، رفقة فتاتين، أحضرهما صديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، وذلك رضوخا لقوانين النادى.

وتعرض الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، لصدمة من خطيبته سما "آية سماحة"، بعد إخباره بارتباطها بموعد عمل مهم وأنها ستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير ذلك غيرته، ووافق حسام، فى النهاية على ذهاب خطيبتها للعمل رفقة ابن خالتها.

