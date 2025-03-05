شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي تشيد بـ مسلسل إخواتي: شكرا على المتعة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمسلسل إخواتي للمخرج محمد شاكر خضير، والذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15، وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

وكتبت رئيس تحرير جريدة الخليج 365، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوست عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك قائلة: "محمد شاكر خضير إيه الحلقة الحلوة دي مافيش تفصيلة فلتت منه، الإيقاع التمثيل الموسيقى الألوان المونتاج البهجة الحزن، محمد ممدوح إيه ده بجد ممثل شاطر شطارة، مذاكر وحابب وعامل تفاصيل في النظرة وحركة الجسم والانفعال، حاتم وعلى وكل نجمات العمل روبي الله على جمالك يا شيخة، محمد شاكر خضير، شكرا على المتعة الفنية".

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على Dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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