شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 4.. محمد يخبر صديقه بزواجه من ميار ويبدأ بحثه عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم محمد عزت (آسر ياسين) خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 4 بإخبار صديقه (حازم سمير) بتفاصيل زواجه الغريب من ميار (مي عز الدين)، وهروبها منه دون معرفته بأي تفاصيل تخصها، لينصحه بضرورة البحث عنها وألا يتركها حتى يعرف ما يخصها، إذ أن الحب الحقيقي لا يأتي للإنسان كثيرا.

وبالفعل يبدأ محمد عزت البحث عن ميار، ومحاولة الاتصال برقمها ولكنه يجده مغلقا، فيذهب إلى المنزل المدون في بطاقتها وعقد زواجهما، ولكن لا يجد أحد هناك، فيذهب إلى خاله شناوي (أشرف عبد الباقي) ليسأله عن أحقيته في رد ميار مجددا إلى عصمته دون أن يخبره أن الشخص الذي يتحدث عنه هو ولكن كأنه أحد أصدقائه.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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