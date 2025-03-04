أزمات عائلية وتحالفات خطرة.. أحداث الحلقة الرابعة من العتاولة 2‏

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:57 مساءً - تبدأ الأحداث بانكشاف أزمة عائلية مُوجعة مع عودة "حنة" (زينة) وهي تحمل خبر إصابة ابنتها بمرض ضمور العضلات النادر، ما يُلقي بظلاله الثقيل على العائلة، ليدخل "خضر" و"نصار" و"جيجي" و"شادية" في دوامة صدمة وحيرة بحثًا عن حل.
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وهكذا تنسج الحلقة خيوطًا درامية بين الألم الإنساني، والصراع الأخلاقي، والكوميديا السوداء، مع إبراز ثنائية "الشرّ الجذّاب" الذي تجسده شخصية "عيسى الوزان" كقوةٍ لا يُستهان بها.
مسلسل "العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
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"عيسى الوزان" ومقابلة "عدولة"في إطار موازٍ، يُبرز "عيسى الوزان" (باسم سمرة) شخصيته المثيرة للجدل بزيارة مفاجئة لـ"عدولة" (نسرين أمين)، في حوار يَختلط فيه التهديد بالفكاهة السوداء، مستخدمًا سخرية لاذعة للإشارة إلى سمعته الإجرامية عبر استخدامه ترند محمد رمضان الأخير مع Chat GPT، حيث قال لـ "عدولة": "كنتي اسألي شات جي بي تي قوليله مين أخطر وأشبح وفخر العرب في الإجرام كان هيقولك سيد المعلمين عيسى الوزان نمبر وان".
"نصار" يواجه أزمة مالية قاسية لعلاج ابنتهوتتصاعد الأحداث مع مواجهة العائلة معضلة مالية قاسية لتوفير علاج ابنه نصار، حيث يقترح "خضر" (طارق لطفي) العودة إلى الماضي الإجرامي، بينما يرفض "نصار" (أحمد السقا) رفضًا قاطعًا تمويل العلاج بأموال حرام، مُصرّحًا: " بنتي مش هتتعالج بفلوس حرام.. الحرام لا بيداوي جرح ولا بيشفي عليل"، ليُشعل ذلك غضب "حنة" التي تُهدد نصار وتطالبه بالتعاون مع "الشيطان" ذاته إن أمكن لإنقاذ ابنتها.
براعة "الوزان" في التلاعب بالآخرينمن ناحية أخرى، تَظهَر التوترات العاطفية في مشهد جريء بين "خضر" و"شوق" (مي القاضي) ، بينما تُكشف خيوط كوميدية سوداء عندما يُفشل "عيسى الوزان" محاولة "عاطف" (مصطفى أبو سريع) التخلص منه، ثم يكشف"عيسى" رغبته في استقطاب "عاطف" وعودته ليكون أحد رجاله مرة أخرى مقابل مساعدته في رجوعه لـ"شادية" والزواج منها مرة أخرى، في لعبة قوة تُظهر براعة "الوزان" في التلاعب بالآخرين.
يمكنك قراءة.. تحولات درامية صادمة.. أحداث الحلقة الثالثة من العتاولة 2
"العتاولة" وقرار العودةوتُختتم الحلقة بلحظة مصيرية مع قرار "نصار" و"خضر"– رغم تحفظاتهما الأخلاقية – بمدِّ يديهما إلى "عيسى الوزان"، مُعلنين بذلك بداية تحالفٍ مظلم قد يُعيد رسم مصير العائلة بأكملها، في إشارةٍ إلى تضاؤل الخيارات أمام ضغوط الواقع القاسي.
وهكذا تنسج الحلقة خيوطًا درامية بين الألم الإنساني، والصراع الأخلاقي، والكوميديا السوداء، مع إبراز ثنائية "الشرّ الجذّاب" الذي تجسده شخصية "عيسى الوزان" كقوةٍ لا يُستهان بها.
مسلسل "العتاولة 2"وتدور أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" في إطار من التشويق والإثارة. بعد أن غسل يديه من الماضي، يجد نصار (أحمد السقا) نفسه بين المطرقة والسندان، عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلّف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان عيسى الوزان (باسم سمرة)، الذي نكتشف أنه لم يمُت في الجزء الأول، ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورّطهما في مزيد من الجرائم.
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https://www.instagram.com/p/DFsnT90tXfy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
مسلسل "العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».