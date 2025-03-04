مي عمر تكشف عن مفاجأة الحلقة السادسة من مسلسل إش إش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:57 مساءً - تصدر مسلسل "إش إش" للنجمة مي عمر محركاتِ البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك مع انطلاق الحلقات الأولى للمسلسل، التي شهدت استعراضًا لطبيعة الشخصيات الفنية داخل العمل، التي يجسدها أبطاله.

حيث تكشف الأحداث عن شخصية "إش إش"، التي تعمل راقصةً في الأفراح الشعبية، وتنتمي إلى عائلةٍ فقيرةٍ تستغلها بشتى الطرق لتحقيق المكاسب المادية التي تضمن لهم لقمة العيش، إلا أنها تقع في أزماتٍ عديدةٍ نظرًا لرفضها الاستمرار في مهنة الرقص.

ومن جانبها، قالت الفنانة مي عمر إن أحداث المسلسل ما زالت في بدايتها، وهناك العديد من المفاجآت التي سوف تكشف عنها الحلقات القادمة، موضحةً أن الحلقة السادسة من مسلسل "إش إش" سوف تشهد تحولًا مفاجئًا في الأحداث، لن يتوقعه الجمهور.

وأضافت مي أن شخصية إش إش ستشهد أيضًا العديد من التغيرات مع مرور الحلقات، ولن تظل في قالب الفتاة المغلوبة على أمرها والمستغلة من كل من حولها، لذلك، فعلى الرغم من أن بداية أحداث المسلسل كانت قوية، فإن القادم سيكون أقوى.

قصة مسلسل إش إش

مسلسل إش إش تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

توضح مي عمر عبر بيان صحفي من قناة mbc مصر، أنها تقدم مثل هذه الشخصية للمرة الأولى في مسيرتها موضحة: "أودي شخصية شروق وهي راقصة ولكنها ترفض هذا العالم وتُحاول تطوير شخصيتها والابتعاد عن هذا المجال، لكن الظروف تكون أقوى منها وتضطرها للقيام بأعمال ترفضها ضمنياً.مضيفة: "عندما قرأت النص وقعت في غرام الشخصية وتعاطفت معها، فهذا العالم جديد بالنسبة لي وبه الكثير من الخفايا والاسرار، فهم بشر لديهم حكايات ونقاط قوة وضعف ويحتاجون في كثير من الأحيان إلى من يُساندهم ويدعمهم نفسياً".

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أبطال مسلسل إش إش

مي عمر (إش إش)

ماجد المصري بدور (المعلم رجب الجريتلي)

هالة صدقي بدور (شادية)

إدوارد

انتصار

دينا

طارق النهري

شيماء سيف

محمد الشرنوبي

علاء مرسي

عصام السقا

إيهاب فهمي

كريم فهمي بدور (ضيف شرف)

ندى موسى

خالد الصاوي بدور (ضيف شرف)

محمد ممدوح بدور (ضيف شرف)

حمدي هيكل

أحمد عبد الله

محمد عبد الرحمن بدور (ضيف شرف)

أحمد زاهر

تأليف: محمد سامي

إخراج: محمد سامي

أوقات عرض مسلسل إش إش

مسلسل اش اش لـ مي عمر، من المقرر عرضه حصريا عبر قناة mbc مصر وmbc دراما ومنصة «شاهد» الرقمية.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار الدراما الشعبية المفعمة بالتشويق والإثارة، من أبرزها مسلسل "الغاوي"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث يجسد أحمد مكي شخصية شمس نصر العدوى، بلطجي من حي الجمالية، يقرر تغيير حياته بشكل جذري بعد فقدان زوجته، ويتعهد شمس بتربية ابنه بطرق شريفة، لكنه يواجه سلسلة من التحديات أثناء سعيه لتحقيق هدفه.

كما يواصل الفنان أحمد السقا تقديم تيمة المسلسلات الشعبية، التي نجح كثيرًا من خلالها خلال السنوات الأخيرة، حيث ينافس في سباق رمضان بمسلسله «العتاولة 2»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي، حيث يجسد السقا خلال المسلسل شخصية اللص التائب نصار يجد نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)،، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»- باسم سمرة- الذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.

وينافس الفنان أحمد العوضي، بتقديم هذا النوع من الدراما أيضًا بمسلسل «فهد البطل»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي كذلك، حيث تنقلب حياة «فهد»، الذي يجسد شخصيته العوضي، تمامًا بعد دخول السجن ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول، وفى الوقت نفسه، يواجه مجموعة من الأعداء والخصوم، مما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة للدفاع عن نفسه.

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