هدى الأتربي: مافيش غير قنبلة الجيل واحدة بس

هدى الأتربي تروج لـ "العتاولة 2" بمشهد من المسلسل

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مسلسل "العتاولة2"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:57 مساءً - شاركت الفنانةمتابعيها، مقطع فيديو جديداً مع الفنانلأحد مشاهدها من مسلسل "العتاولة 2" الذي يُعرض في موسم دراما رمضان 2025، وجمع المشهد كلاً من هدى الأتربي التي تقدمها شخصية "دينا" وعمرو عبد العزيز الذي يقدم شخصية "طلبة" وهو يقدم لها العديد من الإغراءات لدخول عالم التيك توك في أحداث المسلسل.وعلَّقت هدى الأتربي على الفيديو: "شكلها هتحلو قريب أوي مع دينا.. وأحب أفكركم مافيش غير قنبلة الجيل واحدة بس"، حيث يأتي هذا التعليق بعد تداول هذا اللقب لأكثر من فنانة خلال الأيام الماضية وتحديداً منذ بدء، لتخرج هدى ممازحة بقولها إن قنبلة الجيل واحدة بس، وهو اللقب الذي لقبت به في الجزء الأول وجاء من خلال أغنية حسن شاكوش التي ظهرت فيها هدى الأتربي.يمكنكِ قراءة.. أبطال العتاولة يغنون بوم بوم قبل انطلاق العرض غداً.. رمضان 2025

"العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمدالسقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى. وإنتاج صادق الصباح.



ويشهدا الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ولعل أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمدالسقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور. وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسّد شخصية زوجة خضر (طارق لطفي) حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.

View this post on Instagram A post shared by هدى الإتربي-Hoda Eletreby (@hodaeletreby)



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ومن النجوم الذين تمت إضافتهم على مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية عدولة، وهي عدوّة قديمة لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما. هذا بالإضافة إلى الفنانة مي القاضي التي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق يدخل معها خضر في علاقة. فيما تشارك الفنانة جومانا مراد كضيفة شرف. من الفنانين الجدد على الأحداث: أمير صلاح الدين، لمى كتكت، أميرة الشريف، مدحت تيخة وأيضاً راندا عبد السلام.



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