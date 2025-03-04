مسلسل الكابتن الحلقة 5.. أكرم حسني يحقق أول انتصار في معركته

حسام يواجه فاروق ويبتزه بالمستندات

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حسام يبدأ تنفيذ أول طلب للأرواح

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مسلسل "الكابتن"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 11:57 مساءً - تواصل أحداث مسلسل "" تصاعدها في الحلقة الخامسة، حيث ينجح حسام () في تنفيذ خطته لفتح خزنة فاروق شيحة () والحصول على المستندات التي تدينه بالفساد، بمساعدة روح اللاعب إيهاب نصر ()، حيث يخمن حسام الرقم السري ويتمكن من الوصول إلى الوثائق، بينما تستغل سما () الوقت بجولة داخل النادي مع فاروق ، متحدثة عن أفكار غريبة لتطويره.بعد نجاحه في مهمته، يواجه حسام (أكرم حسني)، فاروق شيحة ويبتزه بالمستندات، ليجبره على تعيينه مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم بالنادي، مع شرط جزائي ضخم قدره 100 مليون جنيه، وبالفعل، يرضخ فاروق شيحة لهذا الابتزاز ويوقع العقد، لكنه سرعان ما يبلغ الشرطة عنه، ليتم القبض عليه فورًا بعد توقيع العقد.يمكنكِ قراءة.. محاسب وعامل ومحامي .. أبرز مهن النجوم في دراما رمضان 2025يعود حسام إلى منزله ليجد احتفالًا بيوم ميلاد عمته أسرار ()، حيث يشاركها الرقص مع صديقاتها وأرواح ركاب الطائرة المنكوبة (سوسن بدر، رحمة أحمد، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، محمد رضوان، عمر شرقي)، ويشعل الأجواء بأغنية "ستو أنا" التي سبق أن قدمها في مسلسل "مكتوب عليا"، وفي اليوم التالي، يذهب حسام لمباشرة عمله في النادي، ليُفاجأ بأن صلاح (ابن خالة سما) أصبح نائب رئيس النادي الجديد.يعتقد حسام أن سما كانت تعلم بهذا الأمر، لكنها تنفي ذلك، بينما يؤكد له صلاح أنه مضطر لتنفيذ العقد معه بسبب قيمة الشرط الجزائي المرتفعة، لكنه يحذره من أن خسارة المباراة المصيرية ستمنحهم الحق في فسخ التعاقد، ويبدأ حسام مهمته في تدريب الفريق، لكنه يسعى إلى إضعاف اللاعبين ليخسروا المباراة الفاصلة، محاولًا بذلك تنفيذ أول طلب للأرواح التي تطالبه بتحقيق العدالة وصعود الفريق المنافس بدلاً من فريق فاروق.يمكنك قراءة أيضاً.. حلفاء الأمس منافسو اليوم في دراما رمضان 2025وفي تطور جديد، تطلب سما من حسام تسريع الزواج بعد موقف عائلتها، لكنه يؤجل الأمر إلى حين تنفيذ جميع طلبات الأرواح وعودة حياته إلى طبيعتها. ومع اقتراب موعد المباراة، يفاجئ حسام لاعبي الفريق بطلب غير متوقع، حيث يقرر إخراجهم للسهر ليلة المباراة المصيرية، فهل ينجح في إفشال الفريق أم تحدث مفاجأة غير متوقعة؟.مسلسل "" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».