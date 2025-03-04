ريم عامر تقع في حب أحمد العوضي في "فهد البطل"

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة المصرية ريم عامر في بطولة مسلسل "فهد البطل" مع الممثل المصري أحمد العوضي خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث تقدم شخصية ولاء، الفتاة الشعبية التي تقع في حب "فهد"، الشاب الصعيدي الذي يضطر للهروب إلى القاهرة بسبب الظلم، بعد إستقراره، يجد نفسه في صراع مستمر بعد تعرض شقيقته لحادث مأساوي.



سبق أن قدمت عامر دور كارما في مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث، وهو أول أعمالها الطويلة، وتناول قضايا الشباب. درست الإعلام والمسرح بالجامعة الأميركية في القاهرة، وتخرجت عام 2022، ثم شاركت في أفلام مشاريع تخرج وأعمال مثل مسلسل "نسر السين".

إلى جانب التمثيل، عملت كمدربة تمثيل وساهمت في دورات لتمكين الفتيات في دور الأيتام من خلال الفن. تهوى الرقص، الإسكواش، المبارزة، وتعلم اللغات، خاصة الإسبانية.

مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، ويضم نخبة من الممثلين مثل ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، ولوسي.