هل يعود كيانو ريفز إلى دور جون ويك بعد موت الشخصية !

ميرنا وليد - بيروت - أوضح النجم العالمي كيانو ريفز أن مصير جون ويك في فيلم John Wick: Chapter 4 كان من المفترض أن يكون نهائياً، قائلاً: "الشخصية ماتت".
ومع ذلك، فهو لم يستبعد العودة بشكل كامل، حيث اعترف ريفز بأنه غير متأكد مما إذا كان جسده قادرًا على التعامل مع جزء آخر يتطلب جهدًا بدنيًا، لكنه يظل منفتحًا على الفكرة في ظل الظروف المناسبة.
على الرغم من وفاة ويك المفترضة، أعاد ريفز تمثيل الدور لظهور قصير في العرض القادم Ballerina، و على الرغم من أنه أراد في الأصل أن يكون الفصل الرابع هو النهاية لـ ويك، إلا أنه خفف من موقفه منذ ذلك الحين، معترفًا بأنه في هوليوود، "لا تقل أبدًا أبدًا".
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