لهذا السبب يختار داني تريجو موت شخصيته قبل نهاية الفيلم

ميرنا وليد - بيروت - أصبح النجم العالمي داني تريجو "الرجل القوي الذي لا يصل إلى نهاية الفيلم" في هوليوود، مع عدد من الوفيات على الشاشة أكثر من أي ممثل آخر تقريبًا.



وعبر أكثر من 450 فيلمًا وبرنامجًا تلفزيونيًا وألعاب فيديو، تم إطلاق النار عليه وطعنه وسحقه وتفجيره وحتى أكله من قبل سمكة قرش، لكن بالنسبة لـ تريجو، هذه الوفيات ليست مجرد موضوع متكرر، بل هي خيار مقصود.

لم تكن رحلته إلى هوليوود عادية على الإطلاق، فبعد ماض مضطرب يشتمل على الجريمة والإدمان، غيّر تريجو حياته رأسًا على عقب، حيث أصبح في البداية مستشارًا لتعاطي المخدرات قبل أن يجد نفسه في مواقع تصوير الأفلام، وكانت إجازته الكبيرة في فيلم Runaway Train عام 1985 بمثابة بداية مسيرة مهنية امتدت لعقود من الزمن، حيث اعتنق دور الشرير ولكن بهدف محدد.

وغالبًا ما يطلب من شخصياته مواجهة نهايات عنيفة لإرسال رسالة مفادها أن الجريمة لا تجدي نفعًا.

الآن، يبلغ تريجو 80 عامًا، ويواصل السيطرة على الشاشة، محولاً ماضيه إلى درس للأجيال القادمة.