شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن حلقة 5.. أكرم حسني يستولى على أوراق محسن منصور ويساومه على تدريب ناديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الكابتن حسام "أكرم حسني"، في فتح خزينة فاروق شيحه "محسن منصور" بعد محاولات فاشلة، وعثر في النهاية على أوراق خطيرة تؤدي لحبسه، خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it.

وعاد فاروق شيحه "محسن منصور" إلى مكتبه ليفاجئه بحسام "أكرم حسني" يدخل عليه مكتبه ويحمل أوراق مهمة لأعماله الفاسدة وساومه على كسب فريق كفر معاند يكسب فريقه شيحه خلال المباراة القادمة، وتعيينه مدير فني للفريق وفيه شرط جزائي 100 مليون جنيه لعدم إقالته.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل الكابتن، شهدت صدمة الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، من خطيبته سما "آية سماحة"، بعد إخباره بارتباطها بموعد عمل مهم وأنها ستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير ذلك غيرته، ووافق حسام، فى النهاية على ذهاب خطيبتها للعمل رفقة ابن خالتها.

كما شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكابتن، إثبات حسام عز الدين "أكرم حسني"، لصديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، بأنه يشاهد أرواح ركاب الطائرة المنكوبة.

وذهب أكرم حسني، إلى الحفلة التى يقيمها رجل الأعمال فاروق شيحة "محسن منصور"، صاحب النادى الفاسد، رفقة فتاتين، أحضرهما صديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، وذلك رضوخا لقوانين النادى.

وتعرض الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، لصدمة من خطيبته سما "آية سماحة"، بعد إخباره بارتباطها بموعد عمل مهم وأنها ستذهب برفقة ابن خالتها صلاح، مما يثير ذلك غيرته، ووافق حسام، فى النهاية على ذهاب خطيبتها للعمل رفقة ابن خالتها.



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