شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 4.. أوس أوس يعرض مليون جنيه على حسن الرداد وإيمي بسبب أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، تحديد بليلة "محمد ثروت" مواعد لبطة "ايمي سمير غانم" واحمد حته "حسن الرداد، موعد مع عبد البديع "أوس أوس" لرعاية فيديو الأغنية التي تصدرت ترند يوتيوب.

وشرح بليلة "محمد ثروت" لبطة وأحمد حته قدرات عبد البديع "أوس أوس" على صناعة المشاهير وقدرته على رعاية أغنيتهما، ثم قام عبد البديع بطرد بليلة "محمد ثروت" من فيلته بعد محاولته الانفراد ببطة واحمد حته، وعرض عليهما مليون جنيه.

وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل عقبال عندكوا، شهدت استكمال قصة مليجي وفواكه والتي تسردها صفا "إيمي سمير غانم"، لحمزة "حسن الرداد"، حيث يجسدا الشخصيتين. وألقت أجهزة الأمن القبض على مليجي أثناء سيره بالتريلا.

وشهدت اعتراف المترجم حاتم، بأنه لا يعرف شيئا عن اللغة الروسية، رغم أنه يرافقهم خبراء روس خلال رحلتهم عبر المكوك الفضائي.

كما طلبت صفا "إيمي سمير غانم"، من حمزة "حسن الرداد"، تأجيل حفل زفافهما بسبب تلقيها عرض تمثيل إعلان في يوم الزفاف.

فيما لجأ حسن الرداد إلى الفنان محمد ثروت صاحب محل موبيليا، ليشتري منه الموبيليا. كما رفض محمد أبو داوود، والد صفا "إيمي سمير غانم" تأجيل الزواج، إلا أنه استجاب لطلب إيمي بعد علمه أن الفنانة شيرين رضا ستشارك ابنته في الإعلان.

