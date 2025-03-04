شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 4.. زقزوق يسرق الحنطور الخاص بالست درية.. والنص يوبخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 4 من مسلسل النص أحمد أمين، حيث استطاع عبد العزيز النص سرقة مجوهرات الست درسة صاحبة التياترو بمعاونة أفراد عصابته زقزوق ورسمية ودوريش، عند محاولة خروجه من التايترو وإشعال النيران، شك الخواجة فيه مع رسمية وطلب تفتيشهم ولكن بخفة يد استطاع النص أن يضع منديل المجواهرات في جيب الخواجة، ثم عند تفتيشهم لم يجد أى شيء معهما، وتركهم يمشون، وعندما التقى النص بأفراد عصابته، وجد زقزوق قد سرق الحنطور الخاص بدرية، وهو ما وبخه عليه لأنه طلب سرقة الأشياء الخفيفة.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النصمسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامى، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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