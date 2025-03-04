شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى وأحمد عبد الوهاب مدربا كرة قدم فى مسلسل الكابتن الحلقة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر كريم (أحمد عبد الوهاب) مدربا عاما لفرقة النادي ويساعد حسام (أكرم حسني) المدير الفني للفرقة، ويحاولا عمل خطط ليفشل الفريق في الماتش لكي يتخلص حسام من روح إيهاب الأولى (عمر شرقي).

مسلسل الكابتن يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

كما يعرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً. بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

كما انضم أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحيى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



أحمد عبد الوهاب وأكرم حسني مدربا كرة قدم في مسلسل الكابتن



أحمد عبد الوهاب وأكرم حسني مدربا كرة قدم في الحلقة الخامسة من مسلسل الكابتن