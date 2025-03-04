شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء الليثي تكتب: خلطة الجد بالهزل مع محمد هنيدي وأحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل منا طاقته في متابعة أعمال رمضان، والاختيار صعب، شاهدت أربع حلقات من مسلسل محمد هنيدي شهادة معاملة أطفال كنت تصورت بعد الحلقة الأولى أنه سيصاب بارتجاج في المخ ويعود طفلا ولكن الفكرة التي كتبها محمد سليمان عبد الملك تركزت على عودته بعد الغيبوبة التي استمرت عشرين عاما إلى سابق عهده، العالم حوله هو الذي تغير، قدر من مفارقات أهل الكهف دون مبالغة، عاد ليجد ابنته اسمها انجي وزوجته مقبولة تزوجت غريمه ومساعده قلب مكتبه إلى زريبة حيوانات.

هنيدي بتكوينه صالح تماما ليكون عبد الستار الكف، صغير الحجم ولكن الماكر القادر على تحقيق الكثير بكفه الصغير. المخرج سامح عبد العزيز قدم لنا موضوع جاد جدا عن المحامي الفاسد وما حوله من فساد مغلف بكوميديا النجم الكوميدي الذي نصدق مكره ونجاح أفعاله في تبرئة أعتى المجرمين. فجر الكاتب الكوميديا بداية من تقرير الطب بأن يمنحوه شهادة معاملة أطفال ليتمكن من مواجهة العالم بعد انقطاع عشرين عاما، مناسب لهنيدي وملامح الطفولة التي تلازمه واكتمل العمل بالزوجة سما ابراهيم وغريمه صبري فواز والطبيبة نهى عابدين ونجاحها العلمي في إفاقته بعد عشرين عاما، ستبقى معه تساعده ويساعدها على حل مشكلتها وأمها مع العم الطامع في ارث أخيه بأساليبه التي عاد إليها بعد الإفاقة.

قدر من المرح مع مفارقات تغير لغة العصر، الترند والموبيل باللمس ونعيمة التي أصبحت إنجي. إيقاع العمل جيد لا تشعر معه بمرور الزمن. وبظهور أبناء أحد كبار موكليه ستتصاعد دراما نتابع تعقيداتها مع الحلقات التالية. وليد فواز وعدم تمكنه من ضبط انفعالاته نوع من كوميديا تخرج من منتهى الجدية، خلطة الجد بالهزل عبر التناول الساخر لقضايا واقعية عن تلاعب محامي بالأدلة لتبرئة موكليه. هذا المزيج من التراجيديا مع الكوميديا ناجح أيضا في "النص" مع أحمد أمين الذي يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي مع حقبة مصر تحت الاحتلال ودوره كنشال خفيف اليد عضو في نقابة النشالين ويعمل كمساري الترام، على خلفية مقاومة الاستعمار وشخصية من يسرق من الأغنياء فقط بصنعة لطافة.

كل حلقة معنونة بعنوان يذكرني بماض اصطلحنا على تسميته بالزمن الجميل، فهل كان جميلا حقا أم هو الحنين إلى الماضي والاستمتاع بأجواء أغنيات الفترة وملابس العصر والطرابيش واللهجة التي كانت محببة ووثقها لنا أفلام الأبيض وأسود، ويعيدها مسلسل النص ببراعة، المخرج حسام علي والكتاب عبد الرحمن جاويش وسارة هجرس ووجيه صبري.

الحلقة الثانية معنونة "حرج علي بابا " وتكملتها ما اروحش السينما أغنية قديمة نعشقها وتظهر سيدة العمل أسماء أبو اليزيد تكمل مع النص ثنائي يجمعهما مواقف طريفة. في نهاية كل حلقة تكتب معلومة موثقة عن حقيقة تاريخية للفترة وهكذا تتفجر كوميديا على خلفية ممارسات الاحتلال الانجليزي وتحايل الشعب على مقاومته ومواجهة تعاون بوليس النظام مع المستعمر. اللعب بألفاظ العصر( أنا عندي مظلمة) وجلباب النوم القطن المصري، الممثل الشاب عبد الرحمن محمد في دور زقزوق ومحامي الأثرياء مراد مكرم في دور رستم رستم. تفاصيل استمتعت بها مع فريق عمل مناسب كل في دوره في هذه الخلطة الناجحة للتراجيكوميدي في العملين " شهادة معاملة أطفال " وفي " النص" تغري بالمشاهدة.

في رمضان اترك نفسك للتعايش مع أجوائه، زينة الشوارع وفوانيس رمضان وأغنية محمد عبد المطلب الخالدة رمضان جانا، الآذان بصوت الشيخ محمد رفعت وموعظة شيخ الأزهر الإمام الطيب، من حقك الاستمتاع بمظاهر رمضان ومن بينها انتقاء عدد من الأعمال تتابعها فتنسيك هموم العالم من حولك.

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