شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يعلن تجهيز مشروع مسرحى غنائى عن كوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مدحت العدل خلال مؤتمر صحفى بأحد الفنادق الكبرى عن تقديم عرض مسرحي غنائى عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم.

وقال العدل إن العرض جارى تحضيره الآن على أن يتم تقديمه شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور، وورثة أم كلثوم وورثة الشاعر أحمد رامى، وورثة الملحن الكبير بليغ حمدى وورثه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ورئيسة صوت القاهرة نادية مبروك.

وتُعدّ أم كلثوم واحدة من أبرز وأهم الشخصيات الفنية فى العالم العربى، حققت شهرة واسعة واستطاعت أن تحتل مكانة لا مثيل لها فى قلوب الملايين من عشاق الفن والطرب الأصيل، ولدت أم كلثوم فى بيئة متواضعة، لكن بفضل موهبتها الاستثنائية وصوتها الفريد، أصبحت "كوكب الشرق" ورمزاً للفن العربى.

بدأت أم كلثوم الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقى لها فى عام 1926، كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامى ثم الملحن محمد القصبجى، وعام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" والذى حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932.

والتحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهى أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت فى عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، ومن أهم الأغانى "أنت عمرى، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود" وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية.