شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 4.. مواجهة بين ريهام حجاج وأحمد مجدى والكشف عن علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل نادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، فى مشادة كلامية مع الصحفى يوسف "أحمد مجدى" الذى يساعدها فى البحث وكشف تفاصيل جروب أثينا، ويتضح أنه كان زوجها و بعد انفصالهما ما زال يحبها، وأنها هنا لمساندة والدها والوقوف بجانبه بعد انتحار شقيقتها مى "جنا الأشقر" فى ظروف غامضة بعد إرسال رسالة من حساب غامض "أثينا".

واجتمع أصدقاء مى آدم، وداليدا، ومروان، فى الجامعة ليكشفوا عن خطة التحقق مما إذا كان هشام هو أثينا أم لا من خلال إيقاف النت الخاص به لمدة يوم كامل، وينتظرون تواصل أثينا معهم، هل هو هشام أم لا، وتذهب ياسمين لتبلغ عنهم للدكتور أدهم.

ويبحث كل طرف من أطراف المسلسل عن طريقة لإيقاع الطرف الآخر، حيث حاولت نادين في بداية الحلقة التحقق من مشروع أثينا سواء من الدكتور أدهم أو الدكتورة زينة، وسط استمرارها في طرح التساؤلات حول شخصية أثينا.

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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