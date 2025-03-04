شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يكتب.. الحلقات الأولى من "الشرنقة" حلم أم واقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة نكتشف أننا أمام عمل درامي مختلف تماماً هذا المسلسل الذي يأخذنا معه لنعيش مع بطل العمل " حازم " أو النجم أحمد داود عالمه الخاص المليء بالصراعات الداخلية بينه وبين نفسه و طموحاته و أحلامه هذا الشاب الذي يعيش حياة هادئة مستقرة مع زوجته و إبنه و لكن عمله في إحدي الشركات الكبري كمحاسب يقوم بحسابات مالية تقدر بالملايين و المليارات و إحتكاكه المباشر بأصحاب هذه الملايين و المليارات تجعله لا يستطيع أن يتغلب عن الصراعات الداخلية التي تنشأ بداخله والتي يتطلع فيها لحياة مختلفة و ليست هادئة مستقرة كحياته

هذا المسلسل الذي يجعلنا نتساءل من أول مشهد هل هذا أحداث هذا المسلسل تدور في عالم الأحلام أم الواقع ؟

وهنا يكون المسلسل الذي جعلني من أول حلقة أنتظر الحلقات التالية " بفارغ الصبر " و أتخيل أحداث و أشياء في المسلسل و أتهيأ منذ إنتهاء الحلقة الأولى لأشاهد الحلقة الثانية ، وهذا ما هو المسلسل الناجح الذي يجعل من يشاهده ينتظره يوماً بيوم و يتوقع و يتخيل أحداثه بل و يعيش أحداثه بالفعل مع أبطال العمل.

وأكثر ما يجعل المشاهد يري هذا المسلسل هو مؤلف العمل الكاتب المبدع عمرو سمير عاطف الذي قدم لنا أعمال درامية مختلفة و متنوعة ما بين الكوميدي و الإجتماعي و الأطفال و أيضاً دراما التشويق و الإثارة و الغموض و برع في هذه النوعية من الأعمال بشكل كبير و ها هو و من الحلقة الأولى يجعلنا نشعر أننا أمام عمل درامي مميز في الإثارة والتشويق و الغموض مع الدراما النفسية.

هذا من ناحية و من ناحية أخرى يتبين لنا قدرة مخرج العمل المخرج محمود عبد التواب الذي يقدم لنا عملاً درامياً و كأنه فيلماً سينمائياً متميزاً و يبدو أنه متأثر للغاية بسينما المخرج الكبير كمال الشيخ " الفريد هيتشكوك الشاشة العربية " وهذا واضحاً بشكل كبير في تركيزه علي التفاصيل و كادرات الكاميرا مع الإضاءة و زوايا التصوير و مشاهد الأحلام و دمجها بالواقع و أيضاً الإيقاع السريع للأحداث و الإنتقال من مشهد لآخر بسرعة و دون ملل وهذا ما يميز العمل الدرامي التشويقي.

ونقف مع النجم أحمد داود الذي يفاجئنا بأداء مختلف و متطور و هذا ما يميز أحمد داود ذلك الممثل الذي بداخله فهو متعايش تماماً مع الشخصية و ليس يمثلها ، فلم أجد نفسي إلا و أنا مقتنع تماماً بأنه حازم المحاسب و ليس النجم أحمد داود و هذا ما سوف نراه واضحاً و ملموساً بشكل كبير في الحلقات القادمة.

وباقي نجوم المسلسل فهم في الحلقة الأولى يتحدثون عن أنفسهم بجدارة النجم صبري فواز بمجرد ظهوره ملء الشاشة حضور طاغي فهو كعادته يملك أدواته الخاصة المميزة من أول لقطة له والنجمة مريم الخشت بظهوره المميز كزوجة و أم بشكل واقعي بدون مكياج و ملابس ترتديها كل ست بيت عادية ظهرت مريم الخشت و كأنها بالفعل الزوجة البسيطة التي تتطلع لأحلام بسيطة وعادية.

من الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة نشعر أننا أمام عمل فني درامي عالي المستوى في كل مفرادته واقعية الإخراج مع نسيج درامي ممزوج بالغموض و الإثارة والتشويق و بحبكة درامية مقنعة و مثيرة مع تعايش كامل لأبطال و نجوم العمل كما لو كانوا هم الشخصيات التي يؤدنها بالفعل ننتظر المزيد من هذا العمل الرائع الذي أتوقع له النجاح بشكل كبير ومميز.

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