شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 4.. مصطفى شعبان يُكذب دينا فؤاد بشأن نسب الطفل له والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث لم يصدق حكيم باشا" مصطفى شعبان" أن الطفل التي ادعت غزل "دينا فؤاد" نسبه له، أنه ابنه، وذلك لأن كل الأطباء أكدوا أنه لن يستطيع أن ينجب أبداً، واتهمها أنها تريد تلفيق الطفل له وأنها قد سرقته من قبل وهربت، وليس بعيداً عليها أن يكون هذا الطفل ابن حرام، حاولت غزل أن تؤكد له أن هذا الطفل ابنه هو ولكنه لم يدعها تتحدث بل قام بمحاولة خنقها وموتها حتى دخل عليه ابن عمته" محمد العمروسي" ومنعه من قتلها.

وكشفت الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث مثيرة، حيث علم الجميع بما حدث وأن هناك امراءة تدعي زواجها من حكيم باشا" مصطفى شعبان " وإنجابها طفل منه، وعندما علمت زوجاته صفا ولومه غضبوا بشدة، خاصة صفا" هاجر الشرنوبي" التي أصرت على ترك القصر والذهاب لمنزل والدها، ولكن رفضت برنسة "سهر الصايغ" وأمرتها أن تمكث في القصر حتى يعود حكيم باشا وتخبره بما تنوي أن تفعل.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، العديد من الأحداث، حيث أبلغ الطبيب " محمد العمروسي" حكيم باشا" مصطفى شعبان" أن غزل حالتها سيئة جدا، وأنها قد أصيبت بحمى النفاس، ولابد أن تنتقل لمستشفى قنا، حتى تجد الرعاية المناسبة، ولكن رفض حكيم باشا هذا الأمر رفضا قاطعا، وقال له لو كان مقدر لها أن تموت فتموت هنا.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا