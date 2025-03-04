شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 4.. حساب أثينا الغامض يفضح داليدا.. وهشام يحذر أدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت نادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، مع الدكتور أدهم "نبيل عيسى" عن مشروع أثينا لمحاولة الوصول إلى الخيط الثانى وكشف الحقيقة، وقال لها: "إن مشروع أثينا لمحمود وأصدقائه فى الجامعة اترفض ولم يكشف السبب لها"، لتقول له: "تمثال أثينا يرمز إلى المساواة والعدل والحكمة والحرب كمان وفى غموض فى القصة هعرفه"، ويفضح الحساب الغامض أثينا داليدا فى الجامعة ويرسل فيديو لها وهى "سمينة" لكل الطلاب فى الجامعة لتشك فى صديقتها ياسمين.

ويذهب مروان وآدم إلى هشام ويدخلون فى مشادة كلامية معه لاتهامه أنه وراء الحساب الغامض أثينا الذى يرسل لهم فيديوهات شخصية ويراقبهم لأنه يعلم كل فضائحهم، ولكن يكذبهم، ثم يكلم الدكتور أدهم ويقول له ويحذره: "حد عندك بيتجسس على الطلاب وعاوز يفضحهم.. اعرف الموضوع إيه"، وتكتشف نادين أن زينة تحدثت فى الموبايل مع أحد صديقاتها وقالت لها: "فى كارثة نادين عرفت بمشروع أثينا".

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء، على قناة الحياة.



مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025