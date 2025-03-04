شكرا لقرائتكم خبر عن رتب أولويات مشاهداتك فى النص التانى من رمضان مسلسل الأميرة ظل حيطه على ON والان مع تفاصيل الخبر

يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON، ويناقش المسلسل قضايا المرأة، أبرزها التسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض) بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعى، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسى، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، عزت زين، محمد العمروسى، محمد دسوقى، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن مسلسل رحيل تم عرضه فى 15 حلقة فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كل من: أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس وتأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبد السلام.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025

