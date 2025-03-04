شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 5.. هنيدي يهرب من خاطفيه بسيارة إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، هروب عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، من خاطفيه أبناء عبدالرحيم غلاب، وهما باهر "وليد فواز" وميرفت "إلهام وجدي".

وفي مشهد كوميدي، عاد عبد الستار الكف إلى منزله مرة أخرى وهو يقود سيارة إسعاف وبجانبه مُسعف، ويطلب منه النزول من السيارة من أجل أخذ واجبه، إلا أن المُسعف اعتذر وطلب الرحيل.

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، شهدت بدء عبد الستار الكف "محمد هنيدي" تصوير أول فيديو للسوشيال ميديا له، لركوب التريند.

وتحدث خلال الفيديو، عن قضية في عام 2002، حصل فيها على براءة فورا.

وعرض الدكتور شهاب أبو العز مدير المستشفى "تامر فرج"، على الدكتورة سما "نهى عابدين" أن تتولى منصب كبير بالمستشفى لكفاءتها.

وكشف تامر فرج عن حقيقة طلبه، بأنه يريد من نهى عابدين إقناع عبد الستار الكف "محمد هنيدي" استكمال علاجه بالمستشفى، بإقامة كاملة بدون أن مصاريف، وذلك للدعاية للمستشفى.

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