شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 5.. ضياء عبد الخالق يساوم أحمد مالك لإيجاد والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 5، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب "ولعة" أحمد مالك، لمقابلة "سحر" فرح يوسف، وأخبرها بأنه لن يتركها مهما حدث.

ذهب "ولعة" لمقابلة "ياسين" ضياء عبد الخالق، لمحاولة معرفة صاحبة الصورة التى يحملها "والدته" وأخبره بأنه لا يعلم ولكن بإمكانه أن يبحث ويجدها ولكن المقابل أن يعيد الملف الذى سرقه من "ماجد" محمود حميدة

وخاض "ولعة" ملاكمة" ولكنه هُزم بسبب تفكيره فيما حدث بعد فشل زواجه من "سعاد" بسبب ابنها، وجاء "مفتاح" واصطحبه وتحدثوا سوياً.

انتقل المشهد إلى "قطايف" معتز هشام بمقابلته لـ "تهانى" مريم الجندي، واعترف لها بحبه لها، ولكنها أخبرته بإنها تشعر بالراحة تجاه وتريد منه أنت يساعدها فى سرقة الأوراق مرة أخرى من مكتب "ماجد" محمود حميدة.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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