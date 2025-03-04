شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 5.. مريم الجندي تطلب من معتز هشام سرقة أوراق حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 5، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، خوض "ولعة" ملاكمة ولكنه هُزم بسبب تفكيره فيما حدث بعد فشل زواجه من "سعاد" بسبب ابنها، وجاء "مفتاح" واصطحبه وتحدثا سوياً.

انتقل المشهد إلى "قطايف" معتز هشام بمقابلته لـ "تهانى" مريم الجندي، واعترف لها بحبه لها، ولكنها أخبرته بأنها تشعر بالراحة تجاهه وتريد منه أن يساعدها فى سرقة الأوراق مرة أخرى من مكتب "ماجد" محمود حميدة.

وشهدت الحلقة مقابلة "ماجد" رئيس دار الأيتام الذى يجسده محمود حميدة لـ "سعاد" جلا هشام، واتفق معها على نقل كل ما يفعله "مفتاح" إليه بمقابل مادي ثابت كل شهر، وهو ما وافقت عليه.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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