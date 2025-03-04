شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 4.. أحمد أمين يضع أول خطة لنشل الست درية صاحبة التياترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 4 من مسلسل النص أحمد أمين، أول خطة لنشل الست درية صاحبة التايترو الذى يعمل فيه درويش – حمزة العيلى، ولكن حاول درويش ان يعترض في الأول، ولكن النص أقنعه بالفكرة وبدأ في تنفيذ أول خطة ، حيث وزع مهام الخطة حيث تبدأ رسمية – أسماء أبو اليزيد في خطف عقل الخواجة وتشغله بطريقتها الأنثوية، ثم بعدها يدخل النص إلى غرفة الست درية بمساعدة درويش – حمزة العيلى، ثم بعد ذلك يحاول زقزوق – عبد الرحمن محمد في السقوط أمام سيارة الست درية حتى يتمكن من إيقافها لتمكن من سرقة محتويات غرفة درية.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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