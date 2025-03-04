شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 4.. مشهد مؤثر لأحمد فهيم بعد مقتل ابنه شهاب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مسلسل حكيم باشا الحلقة الرابعة، بطولة النجم مصطفى شعبان، العديد من الأحداث المثيرة، حيث دخل غراب "أحمد فهيم" على ابنه شهاب في المشرحة، بعد موته في معركة الشرطة مع الإرهابيين، وعندما كشف وجه، انهار في البكاء، وندم أنه شاركه في عمله سواء في الآثار أو الأسلحة، وتوعد غراب لحكيم باشا لأنه السبب في وفاة ابنه، حينها دخل عليه أخيه واصل "رياض الخولي"، الذي أقنعه بأن حكيم هو السبب في كل ذلك ولابد من التخلص منه.

وكانت قد كشفت أحداث الحلقة الرابعة الكثير من الأحداث، حيث لم يصدق حكيم باشا "مصطفى شعبان" أن الطفل التي أدعت غزل "دينا فؤاد" نسبه له، أنه ابنه، وذلك لأن كل الأطباء أكدوا أنه لن يستطيع أن ينجب أبداً، واتهمها أنها تريد تلفيق الطفل له وأنها قد سرقته من قبل وهربت، وليس بعيداً عليها أن يكون هذا الطفل ابن حرام، حاولت غزل أن تؤكد له أن هذا الطفل ابنه هو ولكنه لم يدعها تتحدث بل قام بمحاولة خنقها وموتها حتى دخل عليه ابن عمته" محمد العمروسي" ومنعه من قتلها.

وعلم الجميع بما حدث وأن هناك امرأة تدعي زواجها من حكيم باشا "مصطفى شعبان" وإنجابها طفلا منه، وعندما علمت زوجاته صفا ولومه غضبا بشدة، خاصة صفا" هاجر الشرنوبي" التي أصرت على ترك القصر والذهاب لمنزل والدها، ولكن رفضت برنسة "سهر الصايغ" وأمرتها أن تمكث في القصر حتى يعود حكيم باشا وتخبره بما تنوي أن تفعل.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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