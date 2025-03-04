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شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا نجيب الريحانى وأم كلثوم فى نهاية مسلسل النص الحلقة 4 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشار صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، فى نهاية الحلقة الرابعة التى طرحت منذ قليل إلى "هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، وصلت هدايا المعجبين للفنانين إلى حد استثنائى حيث ذكر أن نجيب الريحانى تلقى خروفا حيا كهدية لمناسبة نجاح مسرحيته! أما أم كلثوم، فكان البعض يشترى كل تذاكر الصف الأول ليجلس وحده أمامها".
هدايا المعجبين من مسلسل النص
ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.
يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء
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