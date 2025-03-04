شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا نجيب الريحانى وأم كلثوم فى نهاية مسلسل النص الحلقة 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، فى نهاية الحلقة الرابعة التى طرحت منذ قليل إلى "هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، وصلت هدايا المعجبين للفنانين إلى حد استثنائى حيث ذكر أن نجيب الريحانى تلقى خروفا حيا كهدية لمناسبة نجاح مسرحيته! أما أم كلثوم، فكان البعض يشترى كل تذاكر الصف الأول ليجلس وحده أمامها".



هدايا المعجبين من مسلسل النص

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء

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