وتقابل حبيب الحلقة 4.. أحداث مثيرة تحبس الأنفاس ونهاية صادمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:19 مساءً - أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل "وتقابل حبيب"، حيث بدأت الحلقة بإنقاذ فارس (كريم فهمي) عائلته من فضح أسرارها عندما أقدم رجل أعمال على عداء مع عائلته خلال حفل الشركة على كشف زواج يوسف (خالد سليم) السري من رقية العسكري (نيكول سابا) وأن الأخيرة أنقذت الشركة من الأزمة المالية، كما كان يريد كشف علاقة فارس مع فرح (بسنت شوقي).

مفاجأة نيكول سابا لـ خالد سليم وياسمين عبد العزيز

استطاع فارس منع الشخص الذي يدعى عادل الأسدي من الحديث وفي نفس الوقت تدخل حازم (عمرو محمود ياسين جونيور) وطرد هذا الشخص للخارج، والمشهد ينتقل إلى الجونة حيث سافرت ليل (ياسمين عبد العزيز) بصحبة زوجها يوسف، وفارس بصحبة زوجته نهى (ندا موسى) لقضاء عطلة لمدة يومين هناك وتغيير الأجواء، خاصة وأن نهى لا تعيش أفضل أيامها بسبب علاقتها المتوترة مع حماتها إجلال (أنوشكا).

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وخلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "وتقابل حبيب" تفاجىء رقية العسكري زوجها يوسف وتظهر له في الجونة، حيث استأجرت المنزل المجاور للفيلا الذي يتواجد فيها، وحاولت لفت الأنظار حتى تبتزه، ليذهب لها يوسف ويدخل معها في نقاش حاد حول تواجدها ورغبتها في الإعلان عن زواجهما بأية طريقة، وفي نفس الوقت تلاحظ ليل غياب زوجها وتخرج تبحث عنه خارج الفيلا.

وأثناء حديث يوسف ورقية تنادي ليل على يوسف بصوت عالٍ فيسمع يوسف، وأثناء تواجد ليل بجوار الفيلا الموجود فيها يوسف ورقية تسمع صوت سيدة تقول بصوت عالٍ "طلقني يا يوسف" ليخرج يوسف من الفللا ويخبر ليل أنه سمع دكتور عبد العظيم يتشاجر مع زوجته ودخل لتهدئة الأمور بينهما ولكنها لم تصدق كلامه والشك تملك منها تماماً.

تعرض كريم فهمي وندا موسى لحادث مروع

يوسف وليل في طريق عودتهما من الجونة إلى القاهرة لا يتحدثان بسبب توتر علاقتهما، وعلى الجانب الآخر تتحدث نهى مع فارس عن علاقتهما وكيف أنه لا يحاول حل الأمور رغم أن فارس تحدث مع شقيقه حازم وأعطاه النصائح لتسيير علاقته مع حبيبته إذا كان يحبها، وفجأة يتعرض فارس ونهى لحادث سيارة مروع، حيث اصطدمت سيارة تسير بسرعة كبيرة بسيارتهما وتنتهي الحلقة.

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مسلسل "وتقابل حبيب"

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.



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