هالة صدقي: رفضت دور إنتصار في إش إش ومحمد سامي لا يقل عن يوسف شاهين

هالة صدقي: محمد سامي لا يقل أهمية عن عاطف الطيب ويوسف شاهين

هالة صدقي: من حق مي عمر على محمد سامي أن يدعمها

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:19 مساءً - تحدثت الفنانة، عن دورها في مسلسل ""، الذي يعرض حالياً في، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ""، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد" موضحة أن دورها به تحديات كبيرة، حيث تلعب شخصية شادية زوجة المعلم رجب الجريتلي وهو الفنان، وهي لم تقدم نوعية تلك الأدوار من قبل.وأكدت هالة صدقي على ثقتها في اختيارات المخرجالذي عرض عليها في البداية دور الفنانة إنتصار ""، وشادية في الوقت نفسه، وطلب منها أن تختار الدور الذي تجد نفسها فيه، مؤكدة أن دور إخلاص من الممكن أن يكون أطول وأهم، لكن شخصية شادية لم تقدمها من قبل، مشيرة إلى أنها تعتبر محمد سامي لا يقل أهمية عن المخرجين عاطف الطيب ويوسف شاهين، وهو شخص غير ديكتاتوري ولكنه يهتم بتفاصيل العمل في كل كبيرة وصغيرة".يمكنكِ قراءة.. أبطال إش إش يتحدثون عن الرقص... ومي عمر "محور حياتي"وواصلتحديثها عن المخرج محمد سامي قائلة: "هو بيتضايق وبيحب الحاجة بتبقى مظبوطة 10 على 10 وبيحترم مواعيده وشغله، وعاوز الفنان اللي واقف قدامه يكون مذاكر وحافظ دوره قبل ما ييجي اللوكيشن"، مردفة أنه طلب من فنانة أن تقوم بإزالة "المانكير" كونه لم يكن موجوداً في المشهد السابق رغم أنه قام قام بتصويره منذ شهرين ولكنه يتذكر كل كبيرة وصغيرة.ردتعلى ما يقال حول فرض المخرجزوجته مي عمر على الجمهور ومجاملتها على حساب الفنانين الآخرين قائلة: "من حق مي عمر على زوجها المخرج محمد سامي يقف جنبها ويدعمها ومش من الطبيعي أنها متشتغلش مع زوجها، كمان هي بتلاقي نفسها معاه... أنا بعد العمر ده كله بحب الشغل مع محمد سامي... فما بالك بمراته؟!".يمكنك قراءة أيضاً.. موسم المسابقات... نجوم الدراما يعلنون عن مسابقات بأرقام ضخمةودافعتعن ملابس الفنانات في مسلسل ": "بدل الرقص كلها -مقارنة بمسلسلات كتير- محتشمة جداً، لافتة أن شخصيتها في العمل تحب زوجها، ولكنه دائماً كان يتجاهلها، فأصبحت سيدة عملية وليست شريرة كونها تأمن حياة أبناءها من خلال زواج ابنها".

مسلسل "إش إش" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.

وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.



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