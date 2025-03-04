كل واحد فينا مختلف.. رنا سماحة تكشف سبب انفصالها عن سامر أبو طالب

رنا سماحة: تزوجت بسرعة من دون قصة جب

وتحدثت رنا سماحة عن سبب رفعها قضية خلع على طليقها: "معرفش ليه مكنش عايز يطلق ودياً- جايز مكنش عايز يديني حقوقي، قعدت شهور في بيت أهلي مبيصرفش عليّ ولا على ابنه، وبشتغل وربنا يكرمني وطول عمري شخصية مسؤولة- أنا تنازلت عن كل اللي يخصني كـ"رنا" لكن ابني لأ"،

رنا سماحة: أهل طليقي لا يعرفوا عني شيئاً

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 مارس 2025 10:19 مساءً - تحدثت الفنانةلأول مرة عن انفصالها عن زوجها الملحن، بعد زواج استمر 5 سنوات، ورفعها قضية خلع مؤخراً، حيث قالت رنا خلال لقائها مع برنامج "" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام: "انفصلنا لما كنت حامل ورجعنا حطينا شروط عشان مكناش حاطين لحياتنا شروط قبل كده".وأضافت: "كل واحد فينا مختلف، وكان عايش بطريقة مختلفة، ومش عايز الطرف التاني يأثر أو يسيطر عليه أو يغير فيه حاجة، لما حطينا الشروط عشان نكمل ده محصلش، والحقيقة لم تكن بقدر ما هي أساسيات مثل خصوصية البيت التي لابد أن تكون بين الزوج والزوجة ليس فقط فكرة زواجي، لكن أشعر أني ست وعايزة الطرف التاني يكون سندي وضهري".وتابعت: "كنت حاسة إني لوحدي وبشيل مسؤولية نفسي، أحياناً كان بيساعدني، أنا وسامر اتجوزنا بسرعة رهيبة مكنش فيه بينّا قصة حب كبيرة، مهما كان صاحبي وجودنا في بيت واحد حاجة تانية على الشخصين، وفي المرة الثانية التي انفصلنا فيها قررت عدم العودة والحياة توقفت هنا ولن نكمل يوم واحد تاني، وهو لم يوافق أن يطلقني، رغم أنه كان عنده نفس إحساسي إنه عايز يطلق ومحاولش يتمسك بيّا".يمكنكِ قراءة.. أحدثهما مهيرة عبد العزيز وحاتم فهمي .. 3 حالات طلاق ومثلها زواج داخل الوسط الفني في بداية 2025كما تحدثتعن علاقتها بأهل طليقها قائلة: "لا أحد من أهله يعرف عني شىء من بعد الانفصال- كانوا بيشوفوا حفيدهم لما بقوله تعالى خد مالك، رفع قضية رؤية وهو بيشوف الولد وهو قاعد عنده في البيت، معرفش مين مصلحته يعمل كده لكن بيقووه، على الغلط، ولو حاول يرجع مستحيل أرجع له".يمكنك قراءة أيضاً.. أول تعليق من رنا سماحة بعد الانفصال: لا أعرف اليأسوكشفتمواصفات فتى أحلامها، موضحة:"هقول مثلما كنت أقول قبل زواجي، أريد شخص أرجل مني مش لمجرد المسؤولية، وفكرة أنه يصرف على زوجته مع إن ده من حقوقي كـ "ست" تصرف عليّا- ودي ظاهرة طالعة إن الرجالة مش عايزه تصرف على ستاتهم - المفروض متكنش محتاجة تصرف عليها أنت تعرف ده لوحدك".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».