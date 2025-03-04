حسن شاكوش يشارك متابعيه كواليس اغنية مسلسل "إش إش" إلى جانب مي عمر

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري حسن شاكوش مقطع فيديو مع متابعيه عبر حشابه الخاص، وثق من خلاله كواليس تسجيل اغنية "تعالالي حبيبي الليلة"، شارة مسلسل "إش إش" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، إلى جانب الممثلة المصرية مي عمر التي تلعب دور البطولة في المسلسل، و علق شاكوش بالقول: "كواليس اغنيه تعلالي حبيبي الليله الاغنيه دلوقتي ع اليوتيوب، من مسلسل اش اش انا والنجمه مي عمر".



والأغنية من مسلسل "إش إش" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، وهي من كلمات محمد غباشي، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية: "تعالالي حبيبي الليلة.. نتجمع ونلم الليلة.. وألبس لك دهب وزينة.. وأطلع لك ملكة جمال.. عاجبني مغلبني.. معذبني لوحدي وسايبني.. بتهكر قلبي وتتعبني.. وتسيبني مشغولة البال.. والنبي ده إنتي.. إنت مدينتي.. إنت اللي عينيك سارقة بالي وشاغلة حالي".

