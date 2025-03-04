دولي بارتون تنعى زوجها كارل توماس دين بعد رحيله عن عمر الـ 82

ميرنا وليد - بيروت - توفي أمس كارل توماس دين، زوج النجم العالمية دولي بارتون، عن عمر يناهز 82 عامًا.
متزوج منذ عام 1966، بقي كارل توماس دين بعيدًا عن الأضواء، و نادرًا ما ظهر علنًا مع بارتون، التي أعلنت وفاته عبر حسابها الخاص، طالبة من محبيها الخصوصية.
ولد كارل توماس دين في ناشفيل عام 1942، و التقى بـ بارتون عام 1964 خارج مغسلة ملابس، ظلت قصة حبهما التي استمرت ستة عقود قوية، حيث أعربت دولي بارتون عن امتنانها العميق لوقتهما معًا و دعم المعجبين.
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