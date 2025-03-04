الوليد الحلاني يستمتع بوقته على الثلج بهذه الأنشطة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني الوليد الحلاني متابعيه مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو عبر حسابه الخاص، أظهر من خلالها الاوقات الممتعة التي كان يقضيها على الثلج بأجواء شتوية مميزة، في مناظر رائعة، و كان يقوض سيارته رباعية الدفع على الثلج مع أصدقائه.



و في وقت سابق، شارك الفنان اللبناني الوليد الحلاني الجمهور، صورة ظهر فيها برفقة رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري من بيت الوسط، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص.

وقد شكر الوليد الحلاني سعد الحريري على دعوته وإستضافته، وكتب معلقاً على الصورة: "تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، ألف شكر على دعوتكم الكريمة".

